Азербайджанский композитор посвятила композицию победе Италии на ЧЕ по футболу (АУДИО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский композитор Кямаля Ализаде посвятила композицию Minuet победе Италии на чемпионате Европы по футболу, сообщила Trend Life автор произведения.

В композиции Minuet для флейты, струнного оркестра, клавесина и тара представлен синтез итальянской музыки эпохи барокко и азербайджанского мугама.

В записи композиции приняли участие оркестр Dante in Venice и Луция Селло (флейта) из Италии, Бакинский оперный струнный оркестр под управлением заслуженного артиста Эйюба Гулиева, а также заслуженный артист Сахиб Пашазаде (тар).

Кямаля Ализаде с отличием окончила Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли (класс Арифа Меликова). С 2006 года жила в городе Модена (Италия), проходила стажировку в классе профессора Антонио Джакометти, преподавала музыку в Oxbridge Academy. Является лауреатом международных конкурсов, автором симфонической и камерной музыки. Ее произведения исполнялись в Италии, Нидерландах, Новой Зеландии, США, Китае, Японии и других странах. Выступая с сольными концертами за рубежом, пропагандировала национальную музыку. Кямаля Ализаде замужем за итальянским композитором, гитаристом и музыковедом Стефано Мускаритоло. Вместе с супругом Кямаля Ализаде в качестве художественного руководителя и координатора реализовала многочисленные проекты как в Азербайджане, так и за рубежом.

(Автор: Вугар Иманов)