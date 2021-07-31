День открытых дверей в память о Маэстро Ниязи

БАКУ /Trend Life/ - В связи с 37-летней годовщиной со дня кончины народного артиста СССР, видного дирижера и композитора Ниязи (20.08.1912-02.08.1984) Государственным музеем музыкальной культуры Азербайджана и его филиалом – квартирой - музеем Ниязи будет проведен ряд мероприятий, сообщили Trend Life в музее.

Утром второго августа сотрудники музея посетят Аллею почетного захоронения в Баку и почтут память выдающегося Маэстро.

Также второго августа в квартире - музее Ниязи пройдет "День открытых дверей". В течение дня будут демонстрироваться документальные фильмы о Ниязи, снятые в разные годы, а также записи концертов, кинокартины, где звучит его музыка.

Кроме того, в 14:00 состоится презентация книги заслуженного работника культуры, публициста Фазиля Рахманзаде "Ən böyük Niyazi, ondan böyük yox!..".

Ниязи родился 20 августа 1912 года в Тбилиси в семье известного композитора и театрального деятеля Зульфугара Гаджибейли, брата Узеира Гаджибейли - основоположника азербайджанской классической музыки. Ниязи - потомок известной музыкальной династии, стал первым азербайджанским профессиональным дирижером, получившим мировое признание. Формирование и развитие азербайджанской дирижерской школы связано с его именем.

В сопровождении оркестра под его управлением на сцене блистали Бюльбюль, Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, Лютфияр Иманов и другие выдающиеся исполнители.

Маэстро Ниязи скончался второго августа 1984 года в Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)