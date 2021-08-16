Названо имя представительницы Азербайджана на "Детском Евровидении-2021" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан примет участие в международном конкурсе песни "Детское Евровидение-2021". Об этом, как сообщает Trend Life, говорилось в эфире Общественного телевидения Азербайджана (İTV).

Напомним, что İTV является национальным вещателем конкурса песни "Евровидение".

На "Детском Евровидении-2021" нашу страну представит юная исполнительница Сона Азизова. Она хорошо знакома азербайджанским зрителям по участию в вокальном проекте Səs Uşaqlar и Международному детскому музыкальному фестивалю "ЗИМА".

Композиция, с которой Азизова выступит на конкурсе, станет известна позже.

По словам главы азербайджанской делегации на "Евровидении", продюсера и композитора Исы Меликова, прием заявок песен на "Детское Евровидение-2021" стартует с 16 августа.

Конкурс пройдет 19 декабря в Париже.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)