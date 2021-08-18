Международный центр мугама представлен на фестивале в Венгрии, организованном ТЮРКСОЙ

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама представлен на международном фестивале в Будапеште (Венгрия), организованном ТЮРКСОЙ, сообщили Trend Life в центре.

Фестиваль посвящен 30-летию независимости тюркоязычных стран и продлится до 23 августа.

Международный центр мугама на фестивале представлен программой по продвижению азербайджанских национальных музыкальных инструментов.

В фестивале принимают участие деятели культуры и искусства из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана.

В рамках проекта будет представлена народная музыка, фотовыставка, а также организованы мастер-классы участников, представляющих различные виды искусства тюркского мира.

Отметим, что Международный центр мугама активно расширяет международные связи с соответствующими структурами, организациями культуры и искусства ряда стран.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)