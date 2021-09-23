Известные деятели культуры представили книгу "Дастан Карабаха. Тридцатилетнее ожидание – 44-дневная Победа" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре состоялась презентация книги "Дастан Карабаха. Тридцатилетнее ожидание – 44-дневная Победа" (Qarabağ dastanı. Оtuz ilin həsrəti – 44 günün Zəfəri), сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие известные общественные деятели, представители культуры и науки, дипломатических миссий, авторы произведений, вошедших в книгу. Ведущей вечера была заслуженная артистка, телеведущая Наргиз Джалилова.

В 528 страниц книги, выпущенной издательством Təhsil, вошли произведения около 60 известных писателей и общественных деятелей, современных и молодых авторов – повести, романы, эссе, очерки, стихи, рассказы, статьи и публикации. Обложку книги украшает работа народного художника Сакита Мамедова "Флаг Азербайджана на Джыдыр дюзю". Автором идеи проекта является председатель Союза писателей Азербайджана (СПА), народный писатель Анар Рзаев, редактор – секретарь СПА, заслуженный работник культуры Рашид Меджид.

На открытии вечера минутой молчания была почтена память шехидов Карабахской войны. Выступившие народные писатели Анар Рзаев, Эльчин Эфендиев и Чингиз Абдуллаев, заслуженный работник культуры Рашид Меджид, депутат Милли Меджлиса Жаля Алиева, профессор Бакинского государственного университета Джахангир Мамедли, директор Бакинского книжного центра, писательница Гюнель Рзаева подчеркнули, что во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым наша доблестная армия в единстве с народом всего за 44-дня разгромила армянских агрессоров и вернула после 30 летней оккупации наши земли, где жизнь начинает возрождаться, строятся дороги, создается новая инфраструктура. На этих территориях будут восстановлены города и села, и Карабах вновь станет одним из самых прекрасных мест на земле. Память о шехидах и героях будет вечно жить в наших сердцах, слава освободителей золотыми буквами вписана в летопись страны.

Было отмечено, что выпуск книги является значимым событием в общественной и литературной жизни страны, несет в ценные исторические материалы, теплые воспоминания о родных краях в Карабахе, радостные мысли об освобождённых землях, является подарком читателям на День победы в Отечественной войне – 8 ноября.

Гостям была представлена концертная программа с участием Нихада Мамедзаде, Азада Шабанова, Нисбат Садраевой, Хаяла Гусейнова, которые выступили в сопровождении ансамбля "Şuşanın dağları".

(Автор и фото - Вугар Иманов)