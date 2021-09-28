Госфильмофонд Азербайджана восстановил фильм о Микаиле Абдуллаеве, снятый около 50 лет назад (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Госфильмофонд Азербайджана восстановил документальный фильм "Микаил Абдуллаев", повествующий о жизни и творчестве выдающегося азербайджанского живописца, графика, монументалиста, народного художника СССР, лауреата Государственной премии, профессора. Об этом сообщил Trend Life директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев.

Фильм восстановлен в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О проведении 100-летнего юбилея Микаила Абдуллаева".

Фильм был снят в 1972 году. Режиссер киноленты – Джамиль Фараджев, автор сценария - Маиля Мурадханова, оператор – Фарамаз Мамедов, композитор – Хайям Мирзазаде, звукорежиссер - Акиф Нуриев.

Микаил Гусейн оглу Абдуллаев родился 19 декабря 1921 года в Баку. В 1939 году окончил Азербайджанское художественное училище, а в 1949 году - Московский художественный институт имени В.И.Сурикова.

Творчество Микаила Абдуллаева было тесно связано с литературой. Он создал портреты многих писателей, деятелей культуры и искусства. Большой вклад художник внес и в искусство книжной графики, в частности создал иллюстрации к произведениям Низами Гянджеви, Мухаммеда Физули, Мирза Фатали Ахундзаде, Ашуга Алескера, Мирзы Алекпера Сабира, Джафара Джаббарлы, Самеда Вургуна, Расула Рзы.

В 1956 - 1971 годах художник путешествовал по Индии, Афганистану, Польше, Италии и другим странам. За живописный цикл "По Индии" в 1970 году индийское правительство наградило его золотой медалью и дипломом лауреата Международной премии имени Джавахарлала Неру.

Микаил Абдуллаев оформил зал бакинской станции метро "Низами", где создал мозаичные панно на основе сюжетов произведений Низами и портрет самого Низами.

Работы художника экспонировались на выставках в Праге, Пекине, Брюсселе, Белграде, Париже, Берлине и других городах мира.

Микаил Абдуллаев скончался 21 августа 2002 года.

(Автор: Джани Бабаева)