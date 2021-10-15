О личном опыте и вдохновении - встреча с российским писателем в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Русском доме в Баку (Российский информационно-культурный центр) прошла творческая встреча с нашим соотечественником, известным российским писателем и поэтом, членом Союза писателей России и Русского географического общества Эльдаром Ахадовым, сообщили Trend Life в пресс-службе Русского Дома.

Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере и подарила чудесную возможность гостям ближе познакомиться с творчеством поэта. Он зачитал отрывки из своих произведений, рассказывая о том, что вдохновило его на их создание, ответил на вопросы читателей.

В конце мероприятия Эльдар Ахадов подарил свои книги благодарной публике.

Эльдар Ахадов - автор прозы и поэзии, обладатель литературных премий и медалей. Он активно занимается творческой и общественной деятельностью. Литератор с 1986 года живет в Красноярске, однако все эти годы поддерживает с Азербайджаном непрерывную связь. Эльдар Ахадов называет литературу делом всей своей жизни, подчеркивая, что большинство его произведений основано на личном опыте. Эльдар Ахадов является автором более 62 книг.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)