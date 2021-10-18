В Узбекистане вышла книга украинского писателя азербайджанского происхождения про судьбу Хивинской династии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Узбекистане в известном издательстве O’ZBEKISTON вышла книга "Ветер с Востока" известного украинского писателя азербайджанского происхождения, лауреата Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Григория Джамаловича Гусейнова, сообщила Trend Life один из кураторов проекта Марина Гончарук.

Впервые книга вышла в Украине в 2019 году на украинском языке в издательстве "Ярославов Вал". В книге рассказывается про судьбу хивинской династии после захвата Хивинского ханства большевиками, которую большевики вывезли на территорию современной Украины - в степи Криворожья, где они жили в нужде.

Книга издана при содействии посольства Украины в Узбекистане на трех языках - украинском, русском (перевод Гончарук Марины) и узбекском (перевод с русского Латофат Абдримовой).

"В 80-х я случайно познакомился с Абдурасулом Мадияровым - племянником последнего Хивинского хана Сеида Абдуллы (1871-1933). Абдурасул Мадияров после ссылки большевиками остался жить в Кривом Роге, как и многие представители хивинской семьи ханов. На момент нашего знакомства, был в пожилом возрасте, но хорошо помнил захват большевиками Хивы, арест семьи и сначала тюрьму в России, а потом жизнь в Украине, куда большевики и отправили всех представителей хивинской династии мужского пола. На основе его рассказов и была написала сначала статья в 1980-х, а сейчас книга. Когда вышла статья, она была большой неожиданностью для узбекского народа, ведь они не знали до этого, что случилось с хивинской династией. В Кривой Рог начали ездить делегации из Ташкента и Хивы, чтобы познакомиться с Абдурасулом Мадияровым, пригласить его в Узбекистан, где он не был ещё со времён захвата Хивы большевиками. Я очень рад выходу книги в Ташкенте, ведь все больше людей узнают и про малоизвестные раньше страницы истории Узбекистана, и про истории, объединяющие украинский и узбекский народы. Эта книга - мой скромный подарок дружественному нам узбекскому народу. Эта книга ещё раз подтверждает насколько давние связи наших народов, и как наши народы были дружественны в самые трудные периоды истории. Надеюсь на презентацию книги в Ташкенте и Хиве", - отметил Григорий Гусейнов, выразив благодарность организаторам и творческому коллективу за реализацию проекта.

По словам Марины Гончарук, знаменательное событие также связано с тем, что Хива была объявлена культурной столицей тюркского мира Международной организацией тюркской культуры TÜRKSOY.

"Благодаря книге Григория Гусейнова в Украине будут больше знать про историю Хивинского ханства, а после выхода книги в Узбекистане - там будут больше знать про украинско-узбекские связи. Отчасти, эта история трагическая, но она и о том, как украинцы и узбеки дружили и старались помочь друг другу даже в самые трудные времена. Она о том, как любовь побеждала - ведь представители хивинской семьи остались здесь, некоторые создавали семьи. Несмотря на то, что тот же Абдурасул Мадияров был под присмотром властей, "неблагонадежным", любовь его и украинки Олимпиады была сильнее всех невзгод, и они создали семью, пронесли свою любовь через трудную и непредсказуемую жизнь. Для меня эта книга о том, что в самые холодные и трудные времена нельзя позволить кому-то или чему-то потушить огонёк любви и надежды в нашей душе. Эта книга о том, как люди побеждают обстоятельства, хоть фактически и не победили их. Представители хивинской династии достойно приняли свою судьбу, приняли то, что было им предначертано и то, что они были не в силах изменить. Ведь для этого тоже нужна сила духа - принять свою ношу, "нести свой крест". Представители хивинской династии смогли сохранить своё внутреннее благородство, стремление к добру в самых трудных обстоятельствах", - добавила Марина Гончарук.

(Автор: Вугар Иманов)