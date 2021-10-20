Юные звездочки, вдохновленные Победой, или Девять талантов одного Мастера в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В выставочном зале имени Ваджии Самедовой Союза художников Азербайджана в Баку состоялось открытие выставки работ учеников студии изобразительного искусства известной азербайджанской художницы, обладательницы престижной награды TOILE D'OR (Золотое полотно) Нигяр Нариманбековой, сообщает Trend Life.

Название экспозиции "Юные звездочки, вдохновленные Победой". В одном зале представлены произведения юных художников на патриотическую тему - это портреты ветеранов 44-дневной Отечественной войны Азербайджана, а также шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана. Во втором зале экспонируются работы на свободную тему.

Авторы экспонируемых произведений девять воспитанников Нигяр Нариманбековой - Медина Гараева, Медина Аббаслы, Мярьям Гараева, Таир Гараев, Эмилия Азимова, Джавад Ашимли, Амина Гулиева, Али Ашимли и Афруз Рагимова.

Отметим, что Нигяр Нариманбекова более 20 лет живет в Париже (Франция), где реализует крупные арт-проекты, она обладательница ряда наград престижных международных художественных салонов.

"Я приехала в Баку год назад, в период, когда Азербайджан вел освободительную войну за родную землю. Хотела находиться в этот период на Родине, а после славной Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне приняла решение пока не возвращаться во Францию, а остаться в Азербайджане. Открыла здесь творческую студию, чтобы делиться своим опытом, знаниями. И вот не прошло и года, и я со своими воспитанниками представляю вниманию общественности выставку на патриотическую тему. Ребята очень ответственно подошли к созданию портретов, глубоко чтя память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана. Второй зал галереи посвящен свободной тематике, здесь - натюрморты, портреты известных артистов, пейзажи, произведения в стиле аниме", - рассказала Trend Life Нариманбекова.

По ее словам, в дальнейшем она планирует организовать выставку работ юных азербайджанских художников во Франции.

"Хочу провести в Париже выставку, чтобы французская публика увидела то, насколько талантливы азербайджанские дети. Рада за своих воспитанников, это одаренные дети и в будущем они внесут вклад в процветание Родины", - добавила Нариманбекова.

Выступая на выставке, председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Азербайджана Фархад Халилов и народный художник, профессор Ариф Гусейнов отметили высокий уровень экспонируемых произведений, а также способность Нигяр Нариманбековой в каждом ученике раскрыть неповторимый индивидуальный талант.

Юным талантам были вручены дипломы Союза художников Азербайджана.

"Это только начало вашего творческого пути, впереди вас ждет еще много выставок и творческих проектов. Учитесь, развивайте свои способности, реализуйте творческие задумки", - обратился к юным дарованиям Фархад Халилов.

Участник выставки 12-летний Джавад Ашимли рассказал Trend Life, что увлекается рисованием с раннего детства и на выставке представлено около 20 его работ. "Признаюсь, больше всего люблю писать портреты, вообще мне близок стиль реализм. Очень нравится заниматься в студии у Нигяр Нариманбековой, слушать ее советы, рекомендации, узнавать много нового об изобразительном искусстве. Если в дальнейшем у меня будет все получаться в живописи, то думаю связать свою жизнь с искусством, стать профессиональным художником", - отметил он.

В отличие от Джавада Ашимли, 10-летняя Мярьям Гараева начала рисовать совсем недавно.

"Это первая выставка, в которой я участвую, здесь представлено около 50 моих работ. Больше всего мне нравится рисовать натюрморты, пейзажи, а вот работать над портретами довольно сложно, необходимы знания о строении и пропорциях лица человека", - сказала Гараева.

Для 14-летней Амины Гулиевой Нигяр Нариманбекова стала первым педагогом по рисованию.

"Очень рада, что начала учиться в студии. Нигяр Нариманбекова – отличный педагог, и многому меня научила. Кстати, я посещала ее персональную выставку в Баку, и восхищена произведениями, которые она создает", - подчеркнула Гулиева.

Отметим, что самой юной участнице выставки шесть лет, а самой старшей - 16.

(Автор: Джани Бабаева)