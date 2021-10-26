Международный центр мугама и Российский национальный музей музыки подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама и Российский национальный музей музыки подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщили Trend Life в пресс-службе Международного центра мугама.

Документ подписали директор Международного центра мугама, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов и генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.

На церемонии, проведенной при поддержке представительства Фонда Гейдара Алиева в России и посольства Азербайджана в России, генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов отметил, что руководимый им музей и Международный центр мугама сотрудничают уже более 10 лет и были организаторами многих совместных мероприятий. Подписанный документ будет способствовать дальнейшему расширению взаимных связей.

Директор Международного центра мугама, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов отметил важное значение сотрудничества с Российским национальным музеем музыки, имеющим давнюю историю и многолетние традиции.

Было подчеркнуто, что подписанный меморандум будет способствовать расширению культурных связей между Азербайджаном и Россией, внесет вклад в пропаганду искусства мугама и в целом азербайджанской музыки.

После завершения официальной части мероприятия была представлена концертная программа с участием солистов Международного центра мугама. В программе выступили ханенде Равана Гурбанова, Эльгиз Алиев, исполнитель на таре Ровшан Гурбанов, исполнитель на кяманче Джейхун Мурадов.

(Автор: Джани Бабаева)