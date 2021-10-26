Алим Гасымов провел в Брюсселе "Ночь суфиев" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный исполнитель мугама, обладатель премии ЮНЕСКО, член Международной ассамблеи редких голосов, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народный артист Азербайджана Алим Гасымов выступил в концертной программе "Sufi Night" (Ночь суфиев), представив композиции мугама, сообщает Trend Life.

Концертная программа была представлена в главном концертном зале Брюсселя - Bozar Centre for Fine Arts. Зрителей ознакомили со средневековой суфийской поэзией в ее музыкальном исполнении.

На вечере суфийской музыки также выступили известные музыканты, среди которых были вокалисты Халиа Бенали (Тунис), Алиреза Горбани (Иран), а также инструменталисты из разных стран - Муфадхел Адхуми, Винсент Нойрет, Матиас Шандаи, Нежиб Фаржаллах, Андраш Габор Дес, Хесам Насери, Махан Хаджи Мирараб, Саман Самими, Рауф Исоламов, Милад Мохаммади.

Концерт прошел при аншлаге, вызвав большой интерес бельгийской публики и гостей Брюсселя.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)