В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО)

Культура 27 октября 2021 12:03 (UTC+04:00)
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Большом зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского состоялся концерт, посвященный 100-летию Бакинской музыкальной академии (БМА) им. Узеира Гаджибейли.

Вечер был организован Фондом Гейдара Алиева и посольством Азербайджана в РФ. Ведущим вечера был народный артист России Эммануил Виторган.

Ректор БМА, народный артист СССР Фархад Бадалбейли, открывая торжественное мероприятие, выразил огромную благодарность инициатору и организатору праздничного концерта - Фонду Гейдара Алиева, а также посольству Азербайджана в РФ.

«Сегодня на сцену выйдут музыканты с такими фамилиями, как Бюльбюль, Адыгезалзаде. Все эти фамилии связаны с Карабахом, Шушой. Сегодня мы представим вам музыкальную культуру Азербайджана. Культура Азербайджана насчитывает тысячелетия, но профессиональная классическая школа за 100 лет прошла огромный путь», - сказал Ф.Бадалбейли.

Он напомнил, что Узеир Гаджибейли учился в Санкт-Петербургской консерватории, великий российский композитор Дмитрий Шостакович был педагогом и наставником Гара Гараева. Ф.Бадалбейли также рассказал о роли русских композиторов и педагогов в развитии азербайджанской классической музыки. По словам ректора БМА, празднование 100-летия академии в Московской консерватории - знаменательное событие в жизни как Азербайджана, так и России.

Ректор Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского Александр Соколов, поздравив с юбилеем БМА, сказал: «Я хочу поздравить коллег, моего друга Фархада Бадалбейли. Круглая цифра 100 о многом говорит. Это уже фундаментальные основы для профессионального мастерства и развития». Ректор Московской консерватории подчеркнул, что празднование юбилея БМА в Большом зале Московской консерватории - это продолжение давней и хорошей традиции между музыкальным миром двух стран. «Наши контакты обязательно должны продолжить и следующие поколения», - добавил А.Соколов.

В концерте приняли участие известные выпускники БМА. На сцену вышли ректор БМА, народный артист СССР Фархад Бадалбейли, народные артисты Азербайджана Ялчин Адыгезалзаде, Мурад Адыгезалзаде, Самир Джафаров, Алим Гасымов, Мурад Гусейнов, Егяна Ахундова, заслуженные артисты Фуад Ибрагимов, Эльвин Ганиев, Сахиб Пашазаде, Азер Заде, Фергана Гасымова, лауреат международных конкурсов Селджан Насибли, внук великого Бюльбюля Муртуза Бюльбюль и другие.

В программу концерта вошли произведения классиков азербайджанской музыки Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Ниязи, а также западноевропейских и русских композиторов в исполнении Российского национального оркестра под руководством Михаила Плетнева.

Вечер открыла увертюра великого Узеира Гаджибейли к опере «Кероглу», а завершилась праздничная концертная программа финалом оратории «Карабах шикестеси» в исполнении Алима Гасымова и Ферганы Гасымовой (дирижер Ялчин Адыгезалзаде).

Бакинская музыкальная академия имени У. Гаджибейли, сыгравшая неоценимую роль в развитии музыкальной культуры и образования Азербайджана, прошла славный и значительный исторический путь. Она была основана благодаря усилиям великого Узеира Гаджибейли 26 августа 1920 года и стала школой мастерства высококвалифицированных кадров. Важный вклад в воспитание национальных кадров и развитие исполнительской школы Азербайджана на начальном этапе внесли выдающиеся деятели русской музыкальной культуры, приглашенные Узеиром Гаджибейли из консерваторий Москвы, Ленинграда и других городов России. С чувством благодарности и признательности вспоминаются имена М.Бреннера, Г.Шароева, В.Козлова, Л.Ростроповича, С.Бретаницкого, И.Турича, В.Аншелевича, Н.Сперанского и многих других деятелей культуры, благодаря которым Баку приобрел статус музыкального центра в бывшем Союзе.

БМА является ведущим высшим музыкальным учебным заведением Азербайджана. В академии 3 факультета и 18 кафедр, имеются магистратура, аспирантура и докторантура. При академии действуют музыкальная школа им. Бюльбюля, Музыкальная школа-студия и Оперная студия им. Ш.Мамедовой, а также 2 научные лаборатории.

В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Image
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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