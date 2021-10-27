В Баку пройдет серия мероприятий, посвященных Победе в 44-дневной Отечественной войне (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации министерства культуры Азербайджана 1-10 ноября 2021 года пройдет серия мероприятий по случаю первой годовщины Победы в 44-дневной Отечественной войне, сообщили Trend Life в ведомстве.

В рамках серии мероприятий на сценах театрально-концертных учреждений страны будут представлены программы ведущих коллективов.

Среди предстоящих мероприятий - выступление на сцене Дворца Гейдара Алиева Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, Азербайджанской государственной хоровой капеллы и известных вокалистов с симфоническим концертом "Qarabağ Azərbaycandır!", на котором прозвучат сочинения азербайджанских композиторов, посвященные Славной Победе.

Также на сцене Дворца Гейдара Алиева будет представлена вокально-хореографическая оратория "Qarabağ şikəstəsi"; мероприятие "4.4 Фестиваль коротких спектаклей" состоится в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре; в Международном центре мугама пройдет вечер национальной музыки "Havalansın Xanın səsi!" и вечер джаза "Jazz says Victory"; в Государственной детской филармонии с концертом выступят юные таланты; показ балета "Джавад хан" будет представлен на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева выступят молодые музыканты. В театрах также будут продемонстрированы постановки на патриотическую тему.

Одним из знаменательных событий в рамках серии мероприятий станет объявление победителей конкурса композиторов на создание сочинений, посвященных Победе в 44-дневной Отечественной войне.

На мероприятия будут приглашены гази, участники 44-дневной Отечественной войны и члены семей шехидов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)