Спектакли на военную тему, или Чему учит народный артист Пярвиз Мамедрзаев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В ходе второго дня Фестиваля короткометражных спектаклей 4.4 (4.4 Qısa Tamaşalar Festivalı) в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре было представлено пять спектаклей, сообщает Trend Life.

Перед демонстрацией был показан короткий видеообзор предыдущего фестивального дня.

Директор фестиваля, доктор философии по искусствоведению, театровед Эльчин Джафаров рассказал о целях и задачах проекта, подчеркнув, что фестиваль посвящен Великой Победе в 44-дневной Отечественной войне.

Затем были приглашены режиссеры спектаклей, которые сообщили жюри и зрительской аудитории о концепции своих постановок.

Публике были продемонстрированы следующие спектакли: "Storyboard" независимого театра Human (автор – Абдулла Эльшадлы, режиссеры – Эльвин Рустамзаде и Абдулла Эльшадлы); "Zəfər yolu" ("Путь Победы") Азербайджанского государственного театра юного зрителя (автор и режиссер Иса Асадов), "Bir nəfəs qədər" ("До одного вдоха") автора и режиссера Самира Гуламова, "Dönüş" ("Возвращение") Физулинского государственного драматического театра (автор и режиссер – Ниджат Мирзазаде); "Ocaq" ("Очаг") Шамахинского тетара (автор и режиссер Руслан Адыгезалов).

После демонстрации постановок состоялось обсуждение работ и интересная дискуссия, в которой приняли участие члены жюри фестиваля. Это профессора Исрафил Исрафилов (председатель), Айдын Талыбзаде, Али Амирли, театральный режиссер Мехрибан Алекперзаде, народный артист, известный актер театра и кино Пярвиз Мамедрзаев.

В заключение второго дня фестиваля состоялся воркшоп народного артиста Пярвиза Мамедрзаева на тему "Bədən dili" ("Язык тела"). Участниками воркшопа стали студенты Азербайджанского государственного университета культуры и искусства.

Напомним, что Фестиваль короткометражных спектаклей 4.4, который проходит в Баку с первого по пятое ноября, организован министерством культуры Азербайджана и порталом о театральном искусстве Teatro.az при поддержке Азербайджанского государственного академического музыкального театра и Международного союза театральных критиков.

Отметим, что продолжительность всех спектаклей фестиваля составляет не более 15 минут, а тема постановок отражает военную тематику.

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(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)