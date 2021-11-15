Космическая станция Баку – взгляд на Лондон, Иерусалим, Стамбул и Нью-Йорк (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Что может быть более впечатляющим, чем вид тысяч мерцающих огней в ночном небе. Космические панорамы удивительны и прекрасны, но если оглянуться вниз, на Землю вид из космоса не менее захватывающий. Звезды, планеты и галактики - все, кажется, отражено в этих фотографиях ночных земных городов, запечатленных с Международной космической станции НАСА (МКС).

В Баку в Sky bar & lounge The Landmark Hotel состоялась презентация мурала заслуженного художника Азербайджана Сабины Шихлинской "Ночью город - опрокинутое небо", состоящее из четырех полотен, сообщает Trend Life.

Мурал (Mural) - это чрезвычайно большое произведение искусства, чаще всего картина или огромное граффити, нанесенное на поверхность стены. Муралы - это современное уличное искусство, которое направлено на придание красоты зданиям. Подобные изображения присутствуют во многих крупных городах. Как правило, их размещают на глухих стенах домов, на больших заборах или в подземных переходах. По сути, для создания мурала может подойти любая вертикальная поверхность, независимо от того, где она находится, снаружи здания или внутри.

Название работы взято из знаменитой цитаты Анны Ахматовой, а окончательно сформировать идею проекта Сабине Шихлинской помогла захватывающая панорама Баку, открывающаяся из окон Sky Bar and Lounge. Новая работа, выполненная по заказу генерального директора комплекса Landmark Эрана Мюдюроглу, украсит стены данного заведения.

Художница создала живописные реалистические копии ночных столиц мира, которые отображают вид из космоса таких городов, как Лондон, Иерусалим, Стамбул и Нью-Йорк, причем все в реалистичном варианте. При создании масляных полотен были использованы фотографии этих городов из космоса. Кстати, чтобы ночной город был запечатлен детально, снимки делаются с большой экспозицией, правда, это приводит к тому, что изображение размывается, поскольку скорость движения орбитальной станции над городом выше 7 км в час. Получение качественных снимков стало возможным после того, как на МКС установили самодельную систему слежения, аналогичную часовым механизмам, устанавливаемым на телескопах. С таких фотографий и были созданы произведения.



Работа над проектом Сабина Шихлинская вела на протяжении четырех месяцев. При вечернем освещении иллюминация мировых столиц на полотне дополняется вспышками ночных огней Баку, создавая потрясающие впечатления. В каждой картине что-то магическое и притягательное, уводящее в даль, но при этом чувствуя себя на этой земле...

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)