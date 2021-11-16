В Азербайджане определились победители "Кубка Карабаха" по хореографическому искусству (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В поселке Гузанлы Агдамского района завершился шестой "Кубок Карабаха" по хореографическому искусству, организованный Союзом молодежи (СМА) и Ассоциацией танца Азербайджана (АТА), сообщил Trend Life президент АТА Азиз Азизов.

В соревновании приняли участие более 400 участников из Агджабеди, Гянджи, Шеки, Баку и Агдама. Участники представили номера в дисциплинах - этнический фольклор, стилизация фольклора (авторский танец), классический танец, акробатический, современный танец и болливуд (индийский танец).

"Особое напряжение было во время проведения номинации "формейшн" (большие коллективы, свыше 25 человек), в которой в борьбе сошлись представители бакинских и гянджинских ансамблей. Для вынесения решения по этой номинации судьи были вынуждены взять технический перерыв. Кубковая система не подразумевает вторых, третьих и других мест - есть только обладатель Кубка и лауреаты. После долгого обсуждения решение было принято в пользу коллектива Alov под руководством Эмиля Панахова. Однако в номинации "ансамбли" (от 12 до 24 человек) судьи присудили уверенную победу Xəmsə из Гянджи. Я поздравляю всех участников с таким грандиозным праздником танца и искусства. Особую благодарность хотелось бы выразить всем руководителям, которые продолжают свой труд в отношении нашего искусства и детей в регионах", - отметил Азиз Азизов.

Обладатели шестого "Кубка Карабаха": ансамбли – Alov, Ayan, Buta, Cimbeybi (Баку), Xəmsə (Гянджа), Turacı (Агдам).

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(Автор: Вугар Иманов)