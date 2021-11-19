В Международном центре мугама прошел концерт камерного оркестра Cadenza (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся концерт камерного оркестра Cadenza, сообщает Trend Life.

На открытии вечера музыковед Шафагат Мамедова отметила, что деятельность оркестра направлена на музыкальное просвещение и продолжение традиций современной музыки.

"Каденза" как ансамбль начал функционировать в 2016 году. С тех пор он участвовал как в местных, так и международных фестивалях. Начиная с этого года, коллектив функционирует как оркестр. Оркестр планирует реализацию в городах и регионах регулярных музыкально-просветительских мероприятий, в которых будут представлены произведения, относящиеся ко всем периодам истории музыки. Целью деятельности коллектива также является сохранение традиций современного музыкального исполнительства в Азербайджане, восстановление и развитие традиций современных музыкальных ансамблей, созданных в нашей стране. Художественным руководителем оркестра является композитор Туркар Гасымзаде.

Было рассказано о произведениях из концертной программы, многие из которых исполняются в Баку впервые.

В исполнении оркестра прозвучали произведения Г.Пёрселла, И.Гайдна, Ф.M.Бартольди, А.Скрябина, А.Шнитке, М.Фельдмана. Солисты Узеир Махмудбейли (скрипка), Эрол Рзаев (виолончель) под руководством дирижера Самира Асадова представили зрителям образцы современной музыки, эпохи барокко, классицизма а также советского авангарда.

В музыкальном вечере приняли участие заведующая отделом Администрации Президента Фарах Алиева, министр образования Эмин Амруллаев, деятели культуры и искусства, любители искусства.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)