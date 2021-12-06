Цена азербайджанского счастья в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Спектакль Раули Турккан "Xoşbəxtliyin dəyəri" ("Цена счастья") будет представлен на закрытии IX Международного театрального фестиваля в Измире (9.Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali), который проходит в Турции с 3 до 13 декабря, сообщает Trend Life. Спектакль будет представлен на русском языке с турецкими титрами на видеомониторах.

Премьера спектакля прошла недавно, 4 ноября, на большой сцене Союза театральных деятелей в рамках фестиваля "Qalib olan Azərbaycan" (Победитель-Азербайджан).

Одноактовый спектакль поставлен по произведению лауреата международных конкурсов, поэта Сахиба Мамедова. Автор идеи и режиссер-постановщик Рауля Турккан. Победа в 44-дневной Отечественной войне вдохновила авторов на создание проекта. Спектакль представлен на русском, но музыкальные композиции исполняются на азербайджанском языке.

"Цена счастья" – это и спектакль о безграничной любви к Родине, патриотизме, и в тоже время - о чистой, искренней, зародившейся еще в детстве, любви между мужчиной и женщиной… Пройдя все испытания и запреты, любящие сердца героев воссоединяются – они обрели счастье, которому, казалось, ничто и никто не может помешать… Но тут в их жизнь ворвалась война… Рамин отправляется на фронт освобождать родную землю от оккупантов. Порой, без горечи испытаний - сладость счастья не ощутить. И история жизни героев ещё раз подтверждает, что человек ради сокровенной мечты готов преодолеть самые тяжёлые препятствия. Боль разлуки, муки одиночества и страх перед неизвестностью - это лишь часть того, что сделало любящее сердце еще крепче и неуязвимей.

Интересно, что образ любимой Рамина играют четыре актрисы, они олицетворяют разные этапы жизни героев. При этом, у героини нет имени– это собирательный образ, отражающий чувства, чаянье, тревогу матерей, сестер, жён и дочерей в период 44-дневной Отечественной войны.

В спектакле играют актеры Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна – заслуженные артисты Инна Имранова, Милана Соколенко, актеры Ольга Арсентьева и Ярослав Трифонов, и самая юная – 13-летняя ученица Бакинской хореографической академии Айлин Турккан. В постановке также сыграла заслуженная актриса, танцовщица Нигяр Рзаева.

Художник по свету – Керим Аскеров, звукорежиссер – Гусейн Алиев, помощник режиссера - Наргиз Меджидова.

(Автор: Вугар Иманов)