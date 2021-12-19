Космография Лейлы Азимбековой "Отличная от других" – живописные картины врача, исцеляющие душу (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Уже на заре человеческой цивилизации жрецы, а затем врачи, философы, педагоги использовали разные виды искусства и творчества для излечения. Они задумывались над тайнами влияния живописи, скульптуры, театра, видов искусства, пытаясь определить их роль в формировании духовного мира. Считалось, что созерцая прекрасные произведения, человек впитывает все лучшее, что они отражают. То же относится и к картинам художников…

В Баку в галерее QGallery состоялось открытие персональной выставки заслуженного художника Объединения художников Нахчыванской Автономной Республики, члена Союза художников Азербайджана Лейлы Азимбековой под названием "Отличная от других", сообщает Trend Life. Экспозиция представлена при поддержке Союза художников Азербайджана, Азербайджанской государственной академии художеств и Объединения художников Нахчыванской Автономной Республики.

На открытии выступили выдающийся скульптор-монументалист, ректор Азербайджанской государственной академии художеств, лауреат Государственной премии СССР и Азербайджана, действительный член Академии наук Азербайджана, народный художник, академик Омар Эльдаров, известный скульптор, секретарь Союза художников Азербайджана, проректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник, профессор Салхаб Мамедов, председатель Союза художников Азербайджана, народный художник, профессор Фархад Халилов, вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, ученый-литературовед, академик Иса Габиббейли и председатель Объединения художников Нахчыванской Автономной Республики, заслуженный художник Ульвия Гамзаева.

Уроженка Нахчывана по специальности врач, но с детства любовь к изобразительному искусству предопределила выбор судьбы. Более того, она с отличием окончила магистратуру и бакалавриат Азербайджанской государственной академии художеств, ее картины были ранее на различных экспозициях. Было отмечено, что молодая и талантливая художница Лейла Азимбекова обладает не только необычайным талантом видения мира и передачи в своих полотнах, но и дарит людям яркие эмоции и позитивную энергетику. Пейзажи, натюрморты, портреты, интерьер и другие жанры приобретают через кисть и краски особый смысл, отождествляют гармонию и колоризм окружающего мира, объединяя в композициях классику и современность. Лейла Азимбекова относится с уважением к форме и традициям, ее искусство пронизано необъятной энергией, своими работами она приглашает нас к нескончаемому диалогу, оставляя пространство для нашего воображения. Сильное ощущение течения времени пронизывает ее картины, портреты, созданные ею образы и ярко обрисованные сцены природы. Гостям был также представлен каталог "Отличная от других" с произведениями художницы, который был подготовлен Нарминой Халиловой.

Лейла Азимбекова выразила признательность за добрые слова, которые являются для нее отличной мотивацией в дальнейшей творческой деятельности.

Экспозиция "Отличная от других" - это персональная космография Лейлы Азимбековой, где публике представлено 38 живописных работ. Художница, она же рассказчица, в своих работах создает микромиры, где только что произошло или вот-вот произойдет что-то необычное. Выставка уделяет особое внимание теме любви к жизни. Это самая сильная и наиболее благородная из эмоций, ведь она придает жизни смысл. Экспозиция приглашает нас в будоражащее живописное путешествие по воображению художницы, ставшему осязаемым благодаря интерпретациям ее грез. Полные нежности натюрморты, портреты и пейзажи, по большому счету, это незыблемый способ воспроизведения иных форм существования.

Лейла Азимбекова придает картинам определенное сочетание красок и выбранной тематики, которые несут духовно-философской смысл и заряд позитивной энергии. Полотна художницы выполнены в красочных тонах, в них практически нет темных и мрачных цветов. Они созданы художником на взлете светлых чувств и прибавляют зрителям сил.

Многим известно, что произведения искусства (картины, скульптуры, декоративно-прикладные изделия) несут в себе определенный заряд энергии. А если учесть, что человек более чем 90% информации об окружающем мире получает через зрение, то от того, что поступает в наш мозг, что видит человек, зависит его настроение, ощущение, поведение, реакция на окружающий мир, и даже происходит исцеление, меняется отношение к самому себе и людям. Живописные полотна влияют на нас через цвет, сюжет, рисунок и мазки кисти. Ведь художник всегда вкладывает в картину часть своей души - мысли, чувства и предчувствия, настроение. Главное, что картины художницы находят отклик в наших эмоциях.

Часть представленных работ выставлена на продажу. Все средства, вырученные от продажи, будут направлены в Фонд "Yaşat". Выставка продлится до 25 декабря.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)