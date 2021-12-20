Великолепная четверка азербайджанцев покорила города Королевства Швеция (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Мальмё и Стокгольме с большим успехом прошли концерты мугам-группы "Карабах", организованные посольством Азербайджана в Швеции при поддержке Национальной комиссии нашей страны по делам ЮНЕСКО в честь 880-летия со дня рождения великого поэта и философа Низами Гянджеви, сообщает Trend Life.

В состав мугам-группы "Карабах" входят народные артисты Азербайджан Мансум Ибрагимов (руководитель, ханенде) и Эльчин Гашимов (тар), заслуженные артисты Эльнур Ахмедов (кяманча) и Кямран Керимов (нагара).

На концертах были исполнены композиции на произведения Низами Гянджеви, мугамы и теснифы.

Как отметил посол Азербайджана в Швеции Заур Ахмедов перед началом концертной программы, в рамках объявленного в Азербайджане Года Низами Гянджеви в нашей стране и за рубежом проводится множество мероприятий, организуются концерты, творческие вечера, реализуются проекты.

Также было отмечено, что сборник эпических поэм "Хамсе" ("Пятерица") Низами Гянджеви входит в сокровищницу мировой литературы. Великий азербайджанский поэт и философ проповедовал гуманизм, благородство, просветительство, справедливость, милосердие и мир. Литературное наследие Низами Гянджеви не утратило своей актуальности и спустя столетия, его творения переведены на многие языки, их исследуют ученые из разных стран мира.

Концерты, которые прошли в Garnisonen в Стокгольме и Babel - в Мальмё, посетили представители дипломатических миссий, диаспорских организаций, культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи, которые овациями встречали выступления артистов.

(Автор: Вугар Иманов)