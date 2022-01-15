Первый замминистра культуры встретился с молодыми азербайджанскими актерами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Первый заместитель министра культуры Азербайджана Эльнур Алиев провел встречу с представителями театрального искусства среди молодежи, сообщили Trend Life в ведомстве.

Встреча прошла в Союзе театральных деятелей Азербайджана. Ознакомившись с действующей в здании союза театральной лабораторией, сценой Мустафы Марданова, Эльнур Алиев выразил удовлетворение в связи со встречей с молодыми представителями театрального искусства, которые работают в частных и государственных театрах Баку.

На встрече было рассказано о реформах, проводимых для устойчивого развития нашей культуры. Была отмечена необходимость поддержки творческой молодежи для модернизации человеческих ресурсов в управлении культурой, построения культурной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и направленной на развитие человека.

Эльнур Алиев также подчеркнул важность серии мероприятий и мастер-классов, проводимых министерством культуры для развития интеллектуального потенциала и профессиональных способностей театральных деятелей.

Далее представители творческой молодежи - театральные актеры, режиссеры и театральные критики поделились своими мнениями о нынешнем состоянии азербайджанского театра, высказали новые идеи и предложения.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)