Когда зимой становится очень жарко! В чем "провинился" Дадаш Мамедов? (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В бакинской галерее Art Tower, расположенной в Ичеришехер, прошел праздничный вечер, посвященный 15-летию деятельности Arts Council Azerbaijan, сообщает Trend Life.

На улице шел дождь, хазри (холодный северный ветер) пронизывал холодом, но внутри здания царила очень дружеская и, можно сказать, жаркая атмосфера праздника и ярких эмоций.

"Виновником" тому стал сам руководитель Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов, который всегда излучает положительные эмоции, искренен и дружелюбен с друзьями и гостями, реализовал на протяжении этих лет множество художественных и образовательных проектов, направленных на развитие национального искусства и его пропаганду на международной арене. Среди реализованных проектов - фестиваль искусств Art Fest Nizami и "Семь красавиц" в честь 880-летия великого азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви, патриотический проект "Карабах – это Азербайджан!", музыкальный фестиваль "Симург", "Парк анимации имени Назима Мамедова" в Ичеришехер, "Парк воды с расписными бочками" в заповеднике "Гала", проект для творческой молодежи Start, фотоконкурс "Мечети Азербайджана" и т.д.

Arts Council Azerbaijan постоянно проводит воркшопы для фотографов и художников, пленэры на открытом воздухе, симпозиумы, музыкально-поэтические вечера, просветительские лекции, презентации книг и экспозиций работ талантливых художников не только Азербайджана, но и зарубежных стран.

Кроме того, Arts Council Azerbaijan тесно сотрудничает в культурной сфере с дипломатическим миссиями, и организацией были реализованы проекты с представителями Индии, Швеции, Латвии, России, Турции, Мексики, Франции, Украины, Туркменистана, Нидерландов, Колумбии, Кубы, Бельгии, Великобритании, Израиля, Португалии, Перу и т.д.

Arts Council Azerbaijan неоднократно представляла азербайджанское искусство в зарубежных странах.

Об этом и многом другом было рассказано на вечере, в рамках которого была представлена новая экспозиция "Эмоции", созданная участниками различных проектов Arts Council Azerbaijan.

В ходе концертной программы своими композициями участников мероприятия порадовали заслуженные артисты Фарид Алиев (тенор), Рена Рагимова (альт), Юлия Моторина (скрипка), музыканты - пианисты Риад Гулиев и Саида Тагизаде, кларнетист Мамед Раджабли.

(Автор и фото - Вугар Иманов)