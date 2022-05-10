Во Дворце Гейдара Алиева прошел благотворительный концерт (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева состоялся благотворительный концерт Азербайджанского государственного ансамбля танца под названием "Mənim Azərbaycanım", сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Программа представлена при организации министерства культуры Азербайджана при поддержке Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева и Дворца Гейдара Алиева.

На мероприятии первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев, говоря о важности сохранения и развития культурных традиций, отметил особое значение азербайджанского национального танца.

В исполнении Азербайджанского государственного ансамбля танца были представлены программа "Мой Азербайджан" и балет "Кероглу".

Прекрасные хореографические композиции, мягкие, плавные и пластичные движения танцоров заворожили публику. В ходе программы были представлены сольны­е, парные, коллективные выступления танцоров. Торжественность и эмоциональный всплеск - исполнители передали эти ощущения публике. Покорили зрителей и великолепные сценические костюмы. Каждая хореографическая композиция была принята зрительской аудиторией бурными овациями.

Художественным руководителем ансамбля является народный артист Руфат Халилзаде, директор – заслуженный артист Эльчин Гадимов, балетмейстеры – заслуженный артист Ханлар Баширов, Саина Ахмедова, репетиторы – заслуженный артист Фарид Алиев, Алина Гонтарева, солисты – Анар Мамедов, Орхан Сафарли, Тогрул Шарифов, Айтен Алхасова, Валерия Конкина, Рифан Гахраманов, Исмаил Мамедзаде.

Отметим, что средства от продажи билетов будут переданы в Фонд YAŞAT.