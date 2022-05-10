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Во Дворце Гейдара Алиева прошел благотворительный концерт (ФОТО)

Культура Материалы 10 мая 2022 17:56
Во Дворце Гейдара Алиева прошел благотворительный концерт (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева состоялся благотворительный концерт Азербайджанского государственного ансамбля танца под названием "Mənim Azərbaycanım", сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Программа представлена при организации министерства культуры Азербайджана при поддержке Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева и Дворца Гейдара Алиева.

На мероприятии первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев, говоря о важности сохранения и развития культурных традиций, отметил особое значение азербайджанского национального танца.

В исполнении Азербайджанского государственного ансамбля танца были представлены программа "Мой Азербайджан" и балет "Кероглу".

Прекрасные хореографические композиции, мягкие, плавные и пластичные движения танцоров заворожили публику. В ходе программы были представлены сольны­е, парные, коллективные выступления танцоров. Торжественность и эмоциональный всплеск - исполнители передали эти ощущения публике. Покорили зрителей и великолепные сценические костюмы. Каждая хореографическая композиция была принята зрительской аудиторией бурными овациями.

Художественным руководителем ансамбля является народный артист Руфат Халилзаде, директор – заслуженный артист Эльчин Гадимов, балетмейстеры – заслуженный артист Ханлар Баширов, Саина Ахмедова, репетиторы – заслуженный артист Фарид Алиев, Алина Гонтарева, солисты – Анар Мамедов, Орхан Сафарли, Тогрул Шарифов, Айтен Алхасова, Валерия Конкина, Рифан Гахраманов, Исмаил Мамедзаде.

Отметим, что средства от продажи билетов будут переданы в Фонд YAŞAT.

Во Дворце Гейдара Алиева прошел благотворительный концерт (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел благотворительный концерт (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел благотворительный концерт (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел благотворительный концерт (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел благотворительный концерт (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел благотворительный концерт (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел благотворительный концерт (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел благотворительный концерт (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел благотворительный концерт (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел благотворительный концерт (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел благотворительный концерт (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел благотворительный концерт (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел благотворительный концерт (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел благотворительный концерт (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел благотворительный концерт (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел благотворительный концерт (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел благотворительный концерт (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева прошел благотворительный концерт (ФОТО)
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