Самый душевный Бакинский фестиваль шансона - Эйюб Ягубов, Ильгар Мурадов, Арзу Рзаев и Айдынчик (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли прошел двухдневный второй Бакинский фестиваль шансона, сообщает Trend Life.

В концертной программе выступили народные артисты Эйюб Ягубов, Ильгар Мурадов, популярные исполнители Арзу Рзаев и Айдынчик, были представлены дуэты. Ведущим был Заур Алиев, который рассказал об истории бакинского шансона, творчестве гостей. А вечера удались на славу, прошли при полном аншлаге, вызвав у бакинцев ностальгические воспоминания под самые добрые и теплые композиции и хиты исполнителей.

Одним из популярных жанров в современном мире музыки по праву считается шансон. Эти песни любят за душевные тексты, жизненные истории, простоту и актуальность тем. Шансон - песни с неповторимым стилем, этот музыкальный жанр с 60-70-х годов стал неотъемлемой частью нашей культуры. Отдавая дань бакинской субкультуре и языковым традициям многонационального города, песни этого жанра исполняются на нескольких языках (азербайджанский, горско-еврейский, русский), а зачастую в одной песне звучит несколько языков одновременно. Бакинский шансон стал не только неотъемлемой частью нашей эстрады, но и своеобразной визитной карточкой азербайджанской музыки за рубежом.

Кстати, по желанию зрителей состоится еще один дополнительный день в рамках фестиваля – 29 мая.

Цена билетов - от 25 до 100 манатов. Для приобретения онлайн https://iticket.az/events/concerts/baku-shanson-festival-2022 . Телефон для справок: 0513033540.

Фото - Руслан Мамедов.

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