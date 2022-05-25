К 100-летию Шовкет Алекперовой – концерт-посвящение легендарной певице (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Творчество Шовкет Алекперовой (1922-1993 годы) является эталоном культуры исполнения для многих поколений артистов. Ей посвящают концерты, а песни из репертуара Шовкет Алекперовой не только не утратили своей актуальности, но и звучат сегодня по-новому и так же свежо…

В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт учащихся одиннадцатилетней музыкальной школы №20, носящей имя народной артистки, видной представительницы исполнительского искусства Азербайджана Шовкет Алекперовой.

Концертная программа была посвящена 100-летию со дня рождения народной артистки, и в ней приняли участие ученики класса "Вокал" под руководством педагога Урфана Джафарова – талантливого вокалиста, солиста Государственного академического театра оперы и балета, лауреата международных конкурсов.

В начале концерта Урфан Джафаров выразил признательность Главному управлению культуры города Баку за поддержку в проведении мероприятия, а также директору школы Бахрии Аллахвердиевой.

В свою очередь, Бахрия Аллахвердиева отметила, что школа с 1993 года носит имя Шовкет Алекперовой.

"Учащиеся класса "Вокал" с большим энтузиазмом готовились к концерту. Своей программой они выражают глубокое уважение и любовь к творческому наследию Шовкет Алекперовой", - сказала Бахрия Аллахвердиева.

Далее выступил педагог Урфан Джафаров, который исполнил песню "Синяя вечность" из репертуара Муслима Магомаева. После него на сцену по одному были приглашены юные таланты, в исполнении которых прозвучали любимые миллионами слушателей композиции из репертуара Шовкет Алекперовой, а также народные песни, произведения известных азербайджанских композиторов Полада Бюльбюльоглу, Тофига Гулиева, Эмина Сабитоглу, Эльзы Ибрагимовой, Рауфа Гаджиева.

Концертмейстер программы – Севда Алиева, хормейстеры – Айсель Мамедова, Мужгян Салимова.

Яркая, насыщенная концертная программа подарила публике незабываемые эмоции. Вниманию слушателей были представлены произведения, ставшие хитами азербайджанской музыки.