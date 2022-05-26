В небо над Баку выпущены 270 шаров – открытие первого Фестиваля литературы и книг тюркского мира (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во дворе Бакинского государственного университета (БГУ) под открытым небом состоялось открытие первого Фестиваля литературы и книг тюркского мира, сообщает Trend Life.

Фестиваль вызвал большой интерес общественности, и особенно молодежи, которые активно интересовались новинками, бестселлерами, литературой различного жанра. Среди гостей известные ученые и писатели тюркских государств.

На открытии прозвучал гимн Азербайджана, выступил танцевальный ансамбль "Джанги", в небо были выпущены 270 шаров, символизирующие 270-летие образования города Шуша и по случаю "Года города Шуша" в Азербайджане. Причем в каждом шаре были листочки с цитатами известных поэтов и писателей тюркского мира. Реализация проекта, наряду с повышением интереса к чтению, также заключается в пропаганде национальной литературы, создании возможностей для сотрудничества между издательствами. Большой литературный праздник объединит писателей, поэтов, издателей, и, конечно же, тысячи читателей.

Мероприятие организовано Союзом писателей Азербайджана, Международным союзом тюркских авторов, комитетом Милли Меджлиса по культуре, Международным фондом тюркской культуры и наследия (МФТКН), Международной тюркской академией, Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Парламентской ассамблеей тюркоязычных стран, БГУ, министерством культуры и туризма Турции, Институтом Юнуса Эмре, Объединением деятелей науки и искусства Турции, Азербайджанским творческим фондом.

Фестиваль будет продолжаться до 28 мая – Дня независимости Азербайджана. Первый день мероприятия называется "День города Шуша", второй – "День тюркского мира", а третий – "День Деде Горгуда", что символизирует богатое наследие Азербайджана и тюркского мира. Фестиваль также посвящен памяти великих мыслителей тюркского мира - Низами, Юнуса Эмре, Алишера Наваи, Махтумгули Фираки, Туголбая Сыдыкбекова и Абая Кунанбаева. С докладами о них на фестивале выступят ученые тюркских государств. Пройдут мероприятия по случаю юбилеев Мирзы Алекпера Сабира, Гасан бека Зардаби, Ахмеда Джавада, Хуршудбану Натаван, Гусейна Джавида, Ахмеда Байдурсунлу, Мирзы Фатали Ахундзаде, Омара Фаига Неманзаде. Состоятся презентации книг, изданных Международным фондом тюркской культуры и наследия, Международной тюркской академией, ТЮРКСОЙ и Объединением писателей Азербайджана, творческие встречи с писателями, автограф-сессии и другие мероприятия.

Выступившие на открытии председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, президент МФТКН Гюнай Эфендиева, ректор БГУ Эльчин Бабаев и другие отметили важность проведения фестиваля в деле пропаганды литературы тюркского мира, культуры и искусства, изучения древнего наследия.

Фестиваль литературы и книги тюркского мира в следующем году пройдет в Турции.

Фото - Вугар Иманов.