В старинной части Баку появились красочные произведения (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В старинной части Баку, Ичери шехер, в галерее Art Tower открылась выставка работ азербайджанских художников, сообщает Trend Life.

В экспозицию вошли произведения как известных азербайджанских художников, с творческой деятельностью которых хорошо знакомы поклонники изобразительного искусства, так и молодых, но очень талантливых авторов.

Среди них Эльдар Бабазаде, Нигяр Нариманбекова, Лейла Оруджева, Айсель Ализаде, Фидан Сафарова, Гюнай Багирова, Лейли Мусаева, Нармина Улуханова, Нурай Аллахвердиева, Марта Рамазанова, Рена Тагиева, Севиндж Нуриева, Тамилла Джонс, Вюсаля Шарифова, Самира Аллахвердиева, Роза Мурадова, Асия Фатуллаева, Самира Фаизова и другие.

По словам руководителя НПО ArtsCouncil Azerbaijan, художника Дадаша Мамедова, отбор работ на вернисаж проводился на конкурсной основе.

"Мы сделали объявление для желающих принять участие в этой выставке. После того, как были собраны все заявки, компетентное профессиональное жюри отобрало работы, которые вошли в экспозицию вернисажа", – сказал Мамедов.

Дадаш Мамедов также подчеркнул, что организаторы не ставили перед художниками ограничений по теме произведений и стилю их исполнения.

"Работы не объединены одной темой, но несмотря на это, экспозиция получилась цельной и интересной. Одно из направлений деятельности ArtsCouncil Azerbaijan – поддержка художников в их творческой деятельности, поэтому мы всегда рады организовывать подобные выставки и представлять вниманию широкой общественности работы художников", - добавил он.

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