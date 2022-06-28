Музыкальные произведения мировых авторов в летнем Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева (Кирха) 30 июня пройдет концерт камерного оркестра Cadenza (Cadenza Contemporary Orchestra). Начало - в 19:00, сообщает Trend Life.

На вечере классической музыки прозвучат произведения мировых авторов – Фикрета Амирова, Антонио Вивальди, Габриэля Форе, Иоганна Баха, Эрнеста Блоха, Рейнгольда Глиэра, Георга Пелециса, Арво Пярта, Джорджа Гершвина.

Некоторые произведения прозвучат впервые.

Интересно, что музыканты Cadenza Contemporary Orchestra предстанут в виде солистов. Вход на концерт - свободный.

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