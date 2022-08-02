Азербайджанский кинорежиссер вошел в состав жюри Международного фестиваля "Докер" в Москве

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский режиссер и кинопродюсер Фариз Ахмедов вошел в состав жюри Международного фестиваля документального кино "Докер", сообщил Trend Life сам Ахмедов. Фестиваль пройдет 15-28 августа 2022 года в Москве (Россия).

Фариз Ахмедов вошел в состав жюри конкурса короткого метра. В данной категории представлены картины кинематографистов из России, Италии, Бразилии, Ирана, Израиля, Марокко, Франции и других стран.

В состав жюри конкурса короткого метра также вошли представители России и Колумбии.

Международный фестиваль "Докер" проводится ежегодно в Москве и является профессиональным смотром - конкурсом документальных фильмов со всего мира.

Задачи фестиваля - развитие культурного обмена и сотрудничества между документалистами всего мира; расширение представлений о мировой документалистике и ее роли в искусстве; повышение авторитета неигрового кинематографа и его значения в жизни общества; продвижение и поддержка новых тенденций и направлений в современной документалистике и т.д.

"Докер" акцентируется на независимой авторской мировой кинодокументалистике во всех ее проявлениях: от поэтического киноповествования до социальных блокбастеров, кинохроники и мокьюментари до артхауса и научно-популярного кино, от классики до экспериментальных и нестандартных форм.