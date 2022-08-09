"У нас гость" – народный артист Забит Набизаде и его ученики выступили с концертом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Доме культуры имени Ашуга Рзы Гобустанлы Главного управления культуры города Баку в рамках проекта "Qonağımız var" (У нас гость) состоялась встреча с народным артистом Азербайджана, мастером мугама Забитом Набизаде и его учениками, сообщили Trend Life в Управлении.

На мероприятии присутствовали депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Гусейнов, глава Исполнительной власти Гарадагского района Сулейман Микаилов, представители общественности.

Выступления народного артиста Забита Набизаде и его учеников, представивших красочную концертную программу, были встречены публикой с большим интересом.

Зрительская аудитория тепло принимала каждую композицию, встречая ее бурными аплодисментами.