В Баку и Гяндже покажут "Эпос братства"

БАКУ /Trend Life/ - При поддержке министерства культуры Азербайджана и Бакинского филиала Института Юнуса Эмре будет реализован проект театрально-танцевальной постановки "Qardaşlıq Dastanı" (Эпос братства). В Баку показ состоится 29-31 октября на сцене Дворца Гейдара Алиева, а затем 2 и 3 ноября - в Гянджинской государственной филармонии, сообщили Trend Life в министерстве.

Проект производства Alagöz Kültür Sanatın под художественным руководством Серхата Турака и при организации ООО "Umya Az" (Umya Medya-Türkiyə) начинает мировое турне. После выступления в Азербайджане гастрольный тур продолжится в Германии, Северной Европе, Мексике, Узбекистане, Казахстане, Египте, Катаре и Китае, гастроли продлятся до конца 2023 года.

Данный проект представляет собой эпическое художественное произведение с великолепным историческим повествованием, поставленное более 100 турецкими и азербайджанскими танцовщиками и театральными актерами. Оно состоит из двух актов и 12 сцен. Впервые было поставлено в 2021 году в Турции и продемонстрировано в Стамбуле, Анкаре, Измире, Конье и других крупных городах. В 2022 году первой страной в рамках мирового гастрольного тура проекта станет Азербайджан.

Цель проекта - посредством искусства познакомить народы мира с богатым культурным наследием и историей братских Азербайджана и Турции.