В Баку назвали победителей Международного фестиваля ANIMAFILM (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку завершился V Международный фестиваль анимации для детей и взрослых ANIMAFILM, который проходил в Киноцентре "Низами", сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В течение пяти фестивальных дней были продемонстрированы фильмы из 29 стран мира.

В текущем году фестиваль был посвящен теме "Изменение климата". Все средства, вырученные от продажи билетов, будут перечислены в Фонд возрождения Карабаха для содействия восстановлению экологического баланса на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

На церемонии закрытия фестиваля член детского жюри ANİMAFİLM Эсра Алиева назвала сумму, вырученную от продажи билетов. Она составила 4119 манатов, число посаженных деревьев составит 412.

Победители международного конкурса:

- "Лучший короткометражный анимационный фильм" - Гран-при – "A Story for 2 Trumpets" ("История для двух труб" /Франция);

- "Лучший короткометражный анимационный фильм" - Гран-при - специальный выбор - "Of Wood" ("С дерева"/США);

- "Лучший короткометражный анимационный фильм для детей" – "Franzy’s Soup-Kitchen" ("Суповая кухня Франце" /Грузия, Франция);

- "Лучший телевизионный анимационный сериал" - "Grizzy and the Lemmings World Tour – The Legend of the Lemmings" ("Мировое турне "Гриззи и лемминги" - Легенда о леммингах" / Франция);

- "Лучший короткометражный экспериментальный или абстрактный анимационный фильм – "Us" ("Нас" /Португалия);

- "Лучшее музыкальное анимационное видео" – "Transparent Black and Iron Rich Red" ("Прозрачный черный и насыщенный железом красный" /Италия);

- "Лучший студенческий анимационный фильм" – "A Dog under Bridge" ("Собака под мостом" /Китай).

Победители местной программы:

- "Лучший азербайджанский короткометражный анимационный фильм" – "Ağ qorxu" ("Белый страх" /Азербайджан);

- "Лучший азербайджанский короткометражный анимационный фильм" – специальный выбор – "Bir Damla" ("Две капли" / Азербайджан).

Выбор зрителей:

- Фильм "Franzy’s Soup-Kitchen" ("Суповая кухня Франце" /Грузия, Франция).

Отметим, что в состав международного жюри вошли иностранные специалисты: Джонатан Ласкар (Швейцария), Тилли Уоллес (Великобритания), Маркус Эвре (Великобритания), Нодар Бегиашвили (Грузия), Йорн Леуверинк (Нидерланды), Дэниел Бёрд (Великобритания), в состав детского жюри - 22 ребенка.

В рамках фестиваля были также проведены мастер-классы, воркшопы, конференция, виртуальная выставка и другие мероприятия.