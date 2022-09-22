165 дней на балконе! Необычный фильм польского режиссера представлен в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана в рамках Международного фестиваля документального кино DokuBaku был представлен фильм известного польского кинорежиссера, сценариста, лауреата многих фестивальных кинопремий Павла Лозинского "Кино с балкона", сообщили Trend Life в Госфильмофонде.

Название фильма напрямую связано с местом, где проходили его съемки. Именно на балконе Лозинский установил камеру и работал над кинокартиной.

До показа Павел Лозинский рассказал Trend Life, что съемки проходили на балконе его квартиры в Варшаве с 2018 года до пандемии.

"Мой фильм про людей, про нашу жизнь. Я просто стоял с камерой на балконе первого этажа своего дома и беседовал с людьми, которые проходили мимо. У нас не было кастинга, никого специально не приглашали. Идея заключалась в том, чтобы зафиксировать камеру в одном месте и просто ждать. Мой фильм про беседы, людям надо больше говорить друг с другом, разговоры сближают. Я стоял с камерой 165 дней и люди это знали, и знали, что могут ко мне прийти, пообщаться, выговориться. Можно даже так сказать, что я и моя камера взяли на себя миссию священника, когда к нему приходят исповедоваться. Ведь все хотят быть услышанными и увиденными", - отметил Лозинский.

Польский режиссер также добавил, что это его не первый визит в Азербайджан, ранее в рамках DokuBaku он провел здесь мастер-класс.

На мероприятии со вступительным словом выступил директор Госфильмофонда Азербайджана, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев, который отметил, что подобные показы вносят вклад в укрепление культурных связей между странами, способствуют более близкому ознакомлению с современным киноискусством.

Далее вниманию зрителей был представлен фильм.

Затем Павел Лозинский и его супруга, продюсер фильма Агнешка Манкевич ознакомились с условиями хранения фильмов в Госфильмофонде Азербайджана. Режиссер был проинформирован о хранящихся в фонде польских фильмах и киноматериалах. Он посетил Музей артефактов и оставил запись в памятной книге Госфильмофонда Азербайджана.