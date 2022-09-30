В Баку прошла творческая встреча с народной артисткой Фирангиз Ализаде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана состоялась творческая встреча председателя Союза композиторов Азербайджана, народной артистки, "Артиста мира" ЮНЕСКО, члена-корреспондента НАНА, профессора Фирангиз Ализаде с представителями музыкальной общественности и творческой интеллигенцией столицы, сообщает Trend Life.

На мероприятии директор музея, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Алла Байрамова отметила, что данная встреча организована в преддверии Международного дня музыки, отмечаемого 1 октября, и в связи с юбилеем, который в этом году отмечает Фирангиз Ализаде.

На вечере был представлен документальный фильм "Страницы творческой жизни Фирангиз Ализаде" производства студии ZEYNJ, отразивший многие интересные моменты творческой биографии прославленного композитора, триумф ее произведений на сценах лучших концертных залов разных стран мира.

После просмотра фильма первый заместитель министра культуры Азербайджана Эльнур Алиев, депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Мирзазаде, народный артист, исполнитель на таре Рамиз Гулиев, проректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, заслуженный деятель искусств Гюльназ Абдуллазаде поделились с присутствующими своими впечатлениями о фильме, подчеркнули значительную роль Фирангиз Ализаде в развитии азербайджанской музыки и в ее пропаганде далеко за пределами страны.

В ярком исполнении заслуженной артистки Рены Рзаевой прозвучало одно из самых известных произведений Фирангиз Ализаде – "Музыка для фортепиано".

В заключение композитор рассказала о своих творческих планах на ближайшее время, о готовящихся за рубежом выступлениях.