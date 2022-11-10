В Мадриде звучит азербайджанский мугам (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Inter Continental Hotel Madrid прошел вечер азербайджанского мугама, организованный Фондом Хана Шушинского при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций, посольства Азербайджана в Испании. Об этом сообщила Trend Life из Мадрида руководитель Фонда Хана Шушинского Бейимханым Джаванширова-Вердиева.

В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Испании Рамиз Гасанов, общественные деятели, представители культуры и науки, дипломатических миссий, азербайджанской диаспоры. Вечер был посвящен "Году города Шуша", Дню Победы Азербайджана и Дню Государственного флага Азербайджана.

На открытии было рассказано об истории, культуре, традициях города Шуша, карабахской школе мугама. Мугам составляет основу азербайджанской народной музыки, является национальным достоянием, входящим в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Было отмечено, что в 2021 году Шуша была объявлена культурной столицей Азербайджана, 2022–й отмечается как "Год города Шуша" в честь 270-летия основания Панах Али ханом Джаванширом этого священного для каждого из нас города, а также Шуша объявлена культурной столицей тюркского мира на 2023 год. Шуша - колыбель азербайджанской культуры, подарившая выдающихся личностей, среди которых видное место принадлежит Хану Шушинскому – прямому потомку Панах Али хана Джаваншира. Бейимханым Джаванширова-Вердиева является дочерью Хана Шушинского.

В концертной программе "Мугам Азербайджана" выступила мугам-группа "Карабах" под управлением народного артиста, ханенде Мансума Ибрагимова. В сопровождении народного артиста Эльчина Гашимова (тар), заслуженного артиста Эльнура Ахмедова (кяманча) и заслуженного артиста Кямрана Керимова прозвучали композиции Хана Шушинского, азербайджанские мугамы, народные песни.