В Баку пройдет II Фестиваль короткометражных спектаклей 4.4

БАКУ /Trend Life/ - В Баку при организации министерства культуры Азербайджана и Teatro.az 25-30 ноября пройдет II Фестиваль короткометражных спектаклей 4.4 (II "4.4 Qısa Tamaşalar Festivalı"), сообщили Trend Life организаторы.

Из более 20 спектаклей, представленных на фестиваль, 12 были включены в его программу. Из них шесть – это постановки бакинских, а четыре – действующих в регионах государственных театров, две постановки – работы независимых театров.

Интересным фактом является то, что заявки на фестиваль текущего года, помимо драматических театров, представили и кукольные театры.

В программу фестиваля также вошли шесть внеконкурсных спектаклей. Так, в фестивальные дни коллектив Тбилисского академического театра имени Котэ Марджанишвили представит зрителям спектакль по произведению "Крейцерова соната" Льва Толстого.

Насыщенная фестивальная программа не ограничивается только показами спектаклей. В рамках фестиваля, в котором примут участие около пятидесяти зарубежных гостей, любители театра смогут принять участие в различных мастер-классах, тренингах и панельных дискуссиях с участием известных театральных специалистов.

С программой мероприятия можно ознакомиться на сайте фестиваля, в социальных сетях и на страницах сайтов партнеров проекта.