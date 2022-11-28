Притча о мудреце, учителе и ученике – мировая и азербайджанская классика (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В один ясный солнечный день шёл учитель по дороге и вёл за собой ученика. Ярко светило солнце, задорно пели птицы в чистом голубом небе, а на большом валуне у дороги отдыхал старик. "Мудрец, - воскликнул учитель,- ты стар, сед, мудр, ты прожил долгую жизнь, скажи мне: чему я должен научить своего ученика, чтобы он стал достойным человеком, чтобы он не зря прожил свою жизнь?" Посмотрел мудрец в небо и сказал: "Научи его летать". "Как? - воскликнул учитель, - как я могу научить своего ученика летать, если я сам этого не умею?". Но недаром старика звали мудрецом, он ответил: "А ты попробуй". Прошло время. Также светило солнце, голубело небо, пели птицы, и также сидел у дороги старик. "Мудрец, - услышал старец, - ты был прав, я научил своего ученика летать". Поднял старец голову в небо и увидел пролетающих над ним учителя и ученика. "Твой ученик молодец, - воскликнул старик, - но ты меня радуешь больше".

Эта философская притча раскрывает многогранное отношение учителей и учеников. А когда это воплощено в музыке, априори находится в сотворчестве.

В большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялся концерт с участием профессорско-преподавательского состава, студентов и выпускников кафедры "Фортепиано, орган и клавесин" БМА, посвященный Году города Шуша, сообщает Trend Life.

В этот вечер учителя и ученики предстали в музыкальной гармонии, и зрители увидели, как это сказано в притче, можно "научить летать" и этот полет мастерства воплощать в произведениях.

Концертная программа началась с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Затем прозвучали произведения азербайджанских и мировых классиков авторов - Васифа Адыгезалова, Арифа Меликова, Фикрета Амирова, Тофига Гулиева, Агшина Ализаде, Асафа Зейналлы, Сулеймана Алескерова, Фаига Суджаддинова, Эдуарда Элгара, Марии Парадис, Кристофа Глюка, Астора Пьяццоллы, Георга Муффата, Сулеймана Алескерова, Иоганна Баха.