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Притча о мудреце, учителе и ученике – мировая и азербайджанская классика (ФОТО)

Культура Материалы 28 ноября 2022 15:04 (UTC +04:00)
Притча о мудреце, учителе и ученике – мировая и азербайджанская классика (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В один ясный солнечный день шёл учитель по дороге и вёл за собой ученика. Ярко светило солнце, задорно пели птицы в чистом голубом небе, а на большом валуне у дороги отдыхал старик. "Мудрец, - воскликнул учитель,- ты стар, сед, мудр, ты прожил долгую жизнь, скажи мне: чему я должен научить своего ученика, чтобы он стал достойным человеком, чтобы он не зря прожил свою жизнь?" Посмотрел мудрец в небо и сказал: "Научи его летать". "Как? - воскликнул учитель, - как я могу научить своего ученика летать, если я сам этого не умею?". Но недаром старика звали мудрецом, он ответил: "А ты попробуй". Прошло время. Также светило солнце, голубело небо, пели птицы, и также сидел у дороги старик. "Мудрец, - услышал старец, - ты был прав, я научил своего ученика летать". Поднял старец голову в небо и увидел пролетающих над ним учителя и ученика. "Твой ученик молодец, - воскликнул старик, - но ты меня радуешь больше".

Эта философская притча раскрывает многогранное отношение учителей и учеников. А когда это воплощено в музыке, априори находится в сотворчестве.

В большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялся концерт с участием профессорско-преподавательского состава, студентов и выпускников кафедры "Фортепиано, орган и клавесин" БМА, посвященный Году города Шуша, сообщает Trend Life.

В этот вечер учителя и ученики предстали в музыкальной гармонии, и зрители увидели, как это сказано в притче, можно "научить летать" и этот полет мастерства воплощать в произведениях.

Концертная программа началась с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Затем прозвучали произведения азербайджанских и мировых классиков авторов - Васифа Адыгезалова, Арифа Меликова, Фикрета Амирова, Тофига Гулиева, Агшина Ализаде, Асафа Зейналлы, Сулеймана Алескерова, Фаига Суджаддинова, Эдуарда Элгара, Марии Парадис, Кристофа Глюка, Астора Пьяццоллы, Георга Муффата, Сулеймана Алескерова, Иоганна Баха.

Притча о мудреце, учителе и ученике – мировая и азербайджанская классика (ФОТО)
Притча о мудреце, учителе и ученике – мировая и азербайджанская классика (ФОТО)
Притча о мудреце, учителе и ученике – мировая и азербайджанская классика (ФОТО)
Притча о мудреце, учителе и ученике – мировая и азербайджанская классика (ФОТО)
Притча о мудреце, учителе и ученике – мировая и азербайджанская классика (ФОТО)
Притча о мудреце, учителе и ученике – мировая и азербайджанская классика (ФОТО)
Притча о мудреце, учителе и ученике – мировая и азербайджанская классика (ФОТО)
Притча о мудреце, учителе и ученике – мировая и азербайджанская классика (ФОТО)
Притча о мудреце, учителе и ученике – мировая и азербайджанская классика (ФОТО)
Притча о мудреце, учителе и ученике – мировая и азербайджанская классика (ФОТО)
Притча о мудреце, учителе и ученике – мировая и азербайджанская классика (ФОТО)
Притча о мудреце, учителе и ученике – мировая и азербайджанская классика (ФОТО)
Притча о мудреце, учителе и ученике – мировая и азербайджанская классика (ФОТО)
Притча о мудреце, учителе и ученике – мировая и азербайджанская классика (ФОТО)
Притча о мудреце, учителе и ученике – мировая и азербайджанская классика (ФОТО)
Притча о мудреце, учителе и ученике – мировая и азербайджанская классика (ФОТО)
Притча о мудреце, учителе и ученике – мировая и азербайджанская классика (ФОТО)
Притча о мудреце, учителе и ученике – мировая и азербайджанская классика (ФОТО)
Притча о мудреце, учителе и ученике – мировая и азербайджанская классика (ФОТО)
Притча о мудреце, учителе и ученике – мировая и азербайджанская классика (ФОТО)
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