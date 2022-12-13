Из Баку в Санкт-Петербург: история о женщине, страдающей от одиночества (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Спектакль "Манекен", поставленный азербайджанским режиссером Раулей Турккан, представлен на фестивале негосударственных театров и театральных проектов "Рождественский парад", который с 3 по 14 декабря проходит в Санкт-Петербурге (Россия). Об этом сообщила Trend Life сама режиссер.

Ежегодный театральный фестиваль "Рождественский парад" - один из старейших фестивалей города Санкт-Петербург. Его цель - привлечь внимание зрителей и театральной общественности к экспериментальным работам театральных коллективов, творческая программа которых не укладывается в традиционную практику большинства классических площадок. Таким образом, расширяется культурное пространство и укрепляется один из его пластов – нестандартное сценическое творчество.

"Манекен" - спектакль в жанре монодрамы, поставлен по произведению Фируза Мустафы и является независимым театральным проектом режиссера и актеров Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

Рауля Турккан – не только режиссер-постановщик, но также работала над хореографией и музыкальным оформлением спектакля. Художник-декоратор - Виктория Лерман, художник по свету – Керим Аскеров, художник по звуку – Гусейн Алиев, помощник режиссера - Элина Шилина.

Роли исполняют - заслуженные артистки Азербайджана Милана Соколенко и Инна Имранова.

По словам Раули Турккан, "Манекен" - история о женщине, страдающей от одиночества.

"Она была прекрасной актрисой, которая жила только своей работой, безответной любовью и ради мужчин была готова на многое. Попав в психиатрическую больницу, героиня поняла, что главное в жизни это семья и дети, которых у нее нет. Она не хотела быть такой же неискренней, никчемной лицемеркой в маске, как и окружающие ее люди. Это ее внутренняя борьба и ужас от того, что уже ничего невозможно исправить…" - говорит режиссер спектакля.

Отметим, что спектакль азербайджанского режиссера вызвал большой интерес как у организаторов фестиваля, театральных деятелей, так и многочисленных зрителей, и получил хорошие отзывы.