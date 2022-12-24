Известные артисты выступили с концертом в честь 100-летия Ахмеда Бакиханова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли прошел вечер, посвященный 130-летию со дня рождения народного артиста, видного представителя азербайджанской музыкальной культуры, мастера игры на таре, педагога Ахмеда Бакиханова (1892-1973 годы), сообщает Trend Life.

Мероприятие организовано Главным Управлением культуры города Баку. На нем присутствовали народные артисты Азербайджана Агаверди Пашаев, Тофиг Бакиханов, заместитель начальника Главного управления культуры города Баку Назим Алиев, заслуженный деятель искусств Назим Кязымов, заслуженный артист Закир Алиев, лауреаты международных конкурсов Фахри Казым-Ниджат, Эльвин Сафаров, Озджан Джаббарлы.

Вниманию гостей вечера был представлен видеоролик, отражающий многогранную творческую деятельность видного представителя азербайджанского музыкального искусства - Ахмеда Бакиханова.

Выступления ритм-группы "Натиг" под управлением народного артиста Натига Ширинова, Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов, Камерного оркестра университета "Хазар", солистки Государственного академического театра оперы и балета, заслуженной артистки Инары Бабаевой, эстрадного исполнителя Ильгара Хаяла, исполнителя на таре, лауреата международных конкурсов Кямала Нуриева и других встречены бурными аплодисментами публики.

Отметим, что Ахмед Бакиханов родился 5 сентября 1892 года в Баку. Педагогическую деятельность начал с 1920 года. В 1920-1930 годах создал ряд музыкальных ансамблей. С 1930 года по приглашению видного азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли начал преподавать мугам в Азербайджанской государственной консерватории (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли).

Ахмед Бакиханов до конца жизни был руководителем созданного им ансамбля народных инструментов. Ансамбль выступал с большими концертными программами с такими мастерами мугама, как Сеид Шушинский, Гусейнгулу Сарабский, Джаббар Гаръягдыоглу, Зульфугар Адигезалов и другие.

Бакиханов составил программу по мугаму для музыкальных школ. Является автором-составителем сборников "Азербайджанские народные рэнги", "Азербайджанские ритмические мугамы", "Мугам, песня, рэнг".