Наргиз Алиярова с триумфом выступила на сцене The Kennedy Center в Вашингтоне (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во всемирно известном Мемориальном центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди (The Kennedy Center, Кеннеди Центр) в Вашингтоне состоялся сольный концерт лауреата международных конкурсов, пианистки, основательницы Национального общества музыки и глобальной культуры, заслуженной артистки Азербайджана, профессора Наргиз Алияровой, сообщает Trend Life.

"Музыка Шелкового пути" - программа, представленная нашей соотечественницей на сцене Millennium, входила в цикл концертов Кеннеди Центра. Произведения композиторов Азербайджана, Турции и Ирана – стран, через территорию которых пролегал Великий Шелковый путь, были встречены слушателями с большим интересом. Пианистка представила произведения азербайджанских классиков и современных авторов Гара Гараева, Фикрета Амирова, Фирангиз Ализаде, Фаига Суджаддинова, а также сочинение Лалы Джафаровой на темы произведений Узеира Гаджибейли. На концерте также прозвучала музыка турецких композиторов Ульви Джамала Эркина и Физыла Сая, первой женщины-дирижера Ирана Голнуш Халеги и композитора из Южного Азербайджана Арии Торканбори. Пианистка также ознакомила слушателей с историей Азербайджана, рассказала про интересные факты из жизни композиторов. Концерт прошел с аншлагом, зал не уместил всех желающих и часть зрителей стоя слушала концерт. Зрители встретили пианистку овациями. Кеннеди Центр проводил живую трансляцию концерта, видеозапись вечера также будет доступна на веб-сайте и YouTube- канале The Kennedy Center.

Напомним, что в ноябре прошлого года Наргиз Алиярова так же с большим успехом выступила на концерте “Мосты дружбы” во всемирном известном зале Карнеги-холл в Нью-Йорке (https://www.trend.az/life/culture/3672498.html).