Звезды из Европы выступят в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Руководство Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета пригласило для участия в спектаклях, показы которых состоятся в ближайшие дни, известных оперных грандов из Европы, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Так, 22 января партию Тонио в спектакле "Паяцы" Руджеро Леонкавалло будет исполнять солист оперного театра Петруцелли (Италия), лауреат международных конкурсов вокалистов Ардалан Джаббари.

28 января оперой "Травиата" Джузеппе Верди будет дирижировать главный дирижер Мюнхенского фестиваля оперного искусства Корнелия фон Керссенброк.

4 февраля для дирижирования оперой "Риголетто" Джузеппе Верди приглашен главный дирижер Бухарестского оперного театра Даниэль Джинга.

Участие зарубежных звезд оперного искусства в спектаклях Азербайджанского театра оперы и балета всегда собирает большую зрительскую аудиторию и является своеобразным мастер-классом для вокалистов и музыкантов театра.