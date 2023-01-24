Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Состоялась премьера спектакля "İnanıram", посвященного матерям шехидов Карабахской войны (ФОТО)

Культура Материалы 24 января 2023 16:53 (UTC +04:00)
Состоялась премьера спектакля "İnanıram", посвященного матерям шехидов Карабахской войны (ФОТО)

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя состоялась премьера моноспектакля “İnanıram” (Верю), посвященного шехидам и матерям героев Карабахской войны, сообщает Trend Life.

Автор произведения - писатель-драматург Ульвия Гейдарова, режиссер-постановщик и оформитель сцены – Эльшад Рагимзаде, музыкальное оформление – Айгюль Гулиева, ассистент режиссера – Сона Мустафаева. Образ матери воплощает Земфира Абдулсамедова.

Спектакль повествует о женщине, матери шехида. В молодости, во время археологической экспедиции в горной деревне, она видит на склоне холма одиноко растущее дерево. Сидя в тени этого дерева, она узнает, что скоро станет матерью. Между женщиной и деревом возникает некая духовная связь. Со временем приходится остановить археологические исследования, так как начинается война и враг оккупирует эту территорию. Однако она живет мечтой - когда сын вырастет, обязательно показать ему это место, рассказывая ему об этом дереве. Проходят годы, и выросший сын становится воином, и, освобождая родную землю, становится шехидом именно под этим деревом... Женщина возвращается к этому месту, где под деревом находится могила сына. В ее мысленном диалоге с сыном не только боль потери, но и чувство гордости... Вера матери шехида крепка и непоколебима - Родина едина, дети будут расти в счастье, а другие матери больше не испытают боль потери.

Напомним, что моноспектакль “İnanıram” (Верю) является призером фестивалей "Победитель - Азербайджан", организованного Министерством культуры Азербайджана и Союзом театральных деятелей, и Фестиваля короткометражных спектаклей 4.4, проводимого при поддержке Министерства культуры Азербайджана и Teatro.az ).

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Состоялась премьера спектакля "İnanıram", посвященного матерям шехидов Карабахской войны (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "İnanıram", посвященного матерям шехидов Карабахской войны (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "İnanıram", посвященного матерям шехидов Карабахской войны (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "İnanıram", посвященного матерям шехидов Карабахской войны (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "İnanıram", посвященного матерям шехидов Карабахской войны (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "İnanıram", посвященного матерям шехидов Карабахской войны (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "İnanıram", посвященного матерям шехидов Карабахской войны (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "İnanıram", посвященного матерям шехидов Карабахской войны (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "İnanıram", посвященного матерям шехидов Карабахской войны (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "İnanıram", посвященного матерям шехидов Карабахской войны (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "İnanıram", посвященного матерям шехидов Карабахской войны (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "İnanıram", посвященного матерям шехидов Карабахской войны (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "İnanıram", посвященного матерям шехидов Карабахской войны (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "İnanıram", посвященного матерям шехидов Карабахской войны (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "İnanıram", посвященного матерям шехидов Карабахской войны (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "İnanıram", посвященного матерям шехидов Карабахской войны (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "İnanıram", посвященного матерям шехидов Карабахской войны (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "İnanıram", посвященного матерям шехидов Карабахской войны (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "İnanıram", посвященного матерям шехидов Карабахской войны (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "İnanıram", посвященного матерям шехидов Карабахской войны (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "İnanıram", посвященного матерям шехидов Карабахской войны (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "İnanıram", посвященного матерям шехидов Карабахской войны (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "İnanıram", посвященного матерям шехидов Карабахской войны (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "İnanıram", посвященного матерям шехидов Карабахской войны (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "İnanıram", посвященного матерям шехидов Карабахской войны (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "İnanıram", посвященного матерям шехидов Карабахской войны (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "İnanıram", посвященного матерям шехидов Карабахской войны (ФОТО)
Состоялась премьера спектакля "İnanıram", посвященного матерям шехидов Карабахской войны (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости