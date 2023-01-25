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Павильон Азербайджана представлен на биеннале "Исламское искусство" Саудовской Аравии (ФОТО)

Культура Материалы 25 января 2023 12:42 (UTC +04:00)
Павильон Азербайджана представлен на биеннале "Исламское искусство" Саудовской Аравии (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Павильон Азербайджана представлен на биеннале "Исламское искусство" в городе Джидда Саудовской Аравии, сообщили Trend Life в министерстве культуры Азербайджана.

Отметим, что 23 января 2023 года в городе Джидда Саудовской Аравии впервые состоялась церемония открытия биеннале "Исламское искусство".

На биеннале павильон Азербайджана представлен на основе коллекции "Исламское искусство" Азербайджанского национального музея искусств.

В павильоне представлены ценные экспонаты из коллекции музея, отражающие древнюю историю и богатую культуру Азербайджана – это керамика, образцы коврового искусства и изделия из металла, а также редкая коллекция миниатюр, относящиеся к XVII-XVIII векам.

Также демонстрируется мультимедийная инсталляция "Варга и Гюльшах: возвращение", созданная под вдохновением от единственной полной рукописи XIII века - поэмы "Варга и Гюльшах" и иллюстрации художника Абдулмомина Мухамеда аль-Хойини.

Отметим, что биеннале "Исламское искусство" продолжится до 23 апреля.

Павильон Азербайджана представлен на биеннале "Исламское искусство" Саудовской Аравии (ФОТО)
Павильон Азербайджана представлен на биеннале "Исламское искусство" Саудовской Аравии (ФОТО)
Павильон Азербайджана представлен на биеннале "Исламское искусство" Саудовской Аравии (ФОТО)
Павильон Азербайджана представлен на биеннале "Исламское искусство" Саудовской Аравии (ФОТО)
Павильон Азербайджана представлен на биеннале "Исламское искусство" Саудовской Аравии (ФОТО)
Павильон Азербайджана представлен на биеннале "Исламское искусство" Саудовской Аравии (ФОТО)
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