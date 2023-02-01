В Баку презентован фильм о Мамед Эмине Расулзаде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Park Cinema Flame Towers в Баку состоялась премьера документального фильма об одном из основателей Азербайджанской Демократической Республики Мамед Эмине Расулзаде "Ən səmimi sevgi ilə" (С искренней любовью) , сообщает Trend Life.

Показ фильма вызвал большой интерес, мероприятия посетили общественные деятели, известные деятели культуры, искусства, историки.

Выступая перед показом внук Мамед Эмина Расулзаде – заслуженный художник Раис Расулзаде выразил признательность создателям фильма.

"Благодарю за любовь и уважение к Расулзаде, нашей истории. Выражаю признательность творческому коллективу фильма за проявленное внимание. Желаю, чтобы проект "Yüz ilin sirləri" (Тайны столетия) успешно продолжал свой путь, и раскрывал неизвестные страницы нашей истории", - сказал он.

Автор проекта – Гусейн Джавадзаде, который также является автором программы "Yüz ilin sirləri" на AzTV, рассказал о работе над кинолентой.

Съемки прошли в Германии, Польше, Турции и Азербайджане. В фильме представлены интервью отечественных и зарубежных исследователей, архивные документы, принадлежащие семье Расулзаде, фото и видеокадры.

Показ фильма пройдет в сети кинотеатров Park Cinema до 8 февраля.

Мамед Эмин Расулзаде (31 января 1884, село Новханы, Баку- 6 марта 1955, Анкара, Турция) - государственный, политический и общественный деятель, журналист и драматург, председатель Национального совета Азербайджана в 1918 году. Его высказывание "Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz!" (Единожды вознесенному знамени вовек не пасть!) стало лозунгом национального движения в Азербайджане в XX веке.