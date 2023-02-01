105-летие Гара Гараева отметят концертом в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Шестого февраля на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоится концерт, посвященный 105-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева (1918-1982 годы), сообщили Trend Life в пресс-службе Филармонии.

На вечере выступит Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением заслуженного деятеля искусств Эльшада Багирова. Солистка программы – заслуженная артистка Азербайджана Фарида Мамедова (сопрано). Вниманию слушателей будут представлены сочинения Гара Гараева.

Отметим, что творческое наследие Гара Гараева охватывает практически все жанры музыкального искусства. Стиль композитора отличается эмоциональностью и сочетанием драматичности и тонкого лиризма.

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