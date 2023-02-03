В Баку прошел концерт, посвященный Дню молодежи Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации Главного Управления культуры города Баку в Военном институте имени Гейдара Алиева прошла концертная программа, посвященная Дню молодежи Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

На мероприятии прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Была представлена музыкальная программа с участием популярных исполнителей. В ходе программы прозвучали известные композиции, были представлены танцевальные номера.

Представленная концертная программа подарила аудитории массу положительных эмоций.