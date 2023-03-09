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Назван представитель Азербайджана на Евровидении-2023

Культура Материалы 9 марта 2023 11:52 (UTC +04:00)
Назван представитель Азербайджана на Евровидении-2023

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" представит дуэт TuralTuranX (братья Турал и Туран Багмановы), сообщили Trend Life в пресс-службе Общественной телерадиовещательной компании (İTV), являющейся официальным вещателем конкурса в нашей стране.

Братья Турал и Туран Багмановы родились и выросли в городе Загатала.

Напомним, что на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" дуэт TuralTuranX выступит во второй части первого полуфинала. "Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая.

В конкурсе примут участие представители 37 стран. Слоган "Евровидения-2023" - United By Music (Объединенные музыкой). Логотип представляет собой цепочку сердец, бьющихся в унисон.

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