Впервые в Баку пройдут грандиозные гастроли Приморского драматического театра из Владивостока (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку с 1 по 9 июля пройдут грандиозные гастроли Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького из Владивостока (Россия), сообщает Trend Life.

Гастроли организованы в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 150-летием азербайджанского профессионального национального театра, при поддержке министерства культуры России и министерства культуры Азербайджана.

Старейший академический театр драмы Дальнего Востока, самобытный, яркий, хранящий традиции классического русского психологического театра, впервые покажет на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна свои лучшие спектакли – "Мастер и Маргарита" (12+), "Поминальная молитва" (12+), "Иванов" (12+), "Эдит и ее демоны" (12+), "Собака на сене" (12+), "Крейсера" (12+).

Начало спектаклей - в 19:30. Справки по телефону: 012 493 00 63. Билеты можно приобрести в кассах города, а также онлайн на сайте iticket.az.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az