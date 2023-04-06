БАКУ /Trend Life/ - Наблюдение индийских, арабских, еврейских и других иностранных ритмов в азербайджанских песнях стало обычным явлением.

Об этом, как сообщает в четверг Trend Life, сказала заместитель директора Мониторингового центра при Государственной комиссии Азербайджана по языку, доцент Гюляра Амирова в ходе мероприятия, посвященного итогам мониторинга.

По ее словам использование иностранных тонов, импровизаций, выходящие за рамки исполнительского искусства и т.д., являются препятствием для развития нашей национальной музыки.

Гюляра Амирова выразила озабоченность, что подобные элементы, наносящие серьезный ущерб нашим традициям песенного жанра, через некоторое время будут иметь влияние на вектор развития в целом национальной песенной поэзии.

Говоря о том, что в последнее время в песенном творчестве наблюдается серьезный кризис, она добавила, что тексты, лишенные смысловой нагрузки, далеки от художественных требований и не служат национальной культуре.

Отметим, что в ходе мониторинга "Mahnılarımız monitorinq aynasında" (Наши песни в зеркале мониторинга), проведенного Мониторинговым центром при Государственной комиссии Азербайджана по языку была проведена оценка около 350 песен, в текстах 177 из них было обнаружено 1253 нарушений норм языка, в частности, выявлены 668 орфоэпических, 111 лексических, 144 грамматических, 330 стилистических ошибок.