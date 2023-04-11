Однажды вечером в Баку – погружение в различные эпохи (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в рамках проекта “Поддержка молодежи” из серии концертов “Молодежь нашего дня” состоялся концерт под названием “Из прошлого в будущее”, сообщает Trend Life.

На вечере лауреат международных конкурсов Хумай Гаджизаде (альт) представила слушателям своё исполнение. Вместе с ней на сцене выступали лауреаты международных конкурсов Рафига Гулузаде (фортепиано), Джанель Наджафли (скрипка) и Вугар Мамедзаде (композитор). Бесподобный синтез инструментов и исполнения погружал зрителей в различные эпохи - от барокко, классицизма, романтизма и просвещения с творениями Иогана Себастьяна Баха, Карла Стамица, Георга Фридриха Генделя, Габриэля Форе до наших дней с произведениями современного автора Вугара Мамедзаде.

Периодизация искусства основана не только на определенных исторических событиях, но и на структуре общества, мировоззрении, философии, открытиях ученых, морали, нравах и многом другом. И, конечно же, на музыке… Ниже можно посмотреть и послушать произведения.

Фото и видео - Кямран Багиров